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Сегодня, 11:00

В «Атлетико» обеспокоены положительным решением по регистрации Ольмо и Виктора

«Атлетико» выпустил заявление по регистрации Ольмо и Виктора в «Барселоне»
Сергей Ярошенко
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Пресс-служба «Атлетико» опубликовала заявление по поводу регистрации игроков «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктора.

«Атлетико» хочет выразить свою глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в испанском футболе после резолюции, принятой Высшим советом по спорту в среду. Мы считаем, что это решение ставит под угрозу существующую систему и правила игры», — говорится в заявлении мадридского клуба.

В клубе подчеркнули, что экономический контроль ла лиги является залогом финансовой стабильности испанского футбола, поэтому «Атлетико» , как и все члены лиги до принятия резолюции, соблюдал финансовые правила и продолжит это делать в дальнейшем.

«Подобное вмешательство властей создает очень опасный прецедент, открывает двери для нарушения правил и совершения серьезных ошибок прошлого. «Атлетико» остается приверженцем строгого и ответственного управления. Без четких и равных для всех правил невозможна честная конкуренция», — резюмирует публикация на официальном сайте команды.

8 января Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона, несмотря на запрет со стороны ла лиги и Королевской федерации футбола Испании.

Дани Ольмо. Страсти вокруг Ольмо и Виктора не утихают. Президента «Барселоны» могут наказать, два испанских клуба протестуют

Источник: Официальный сайт «Атлетико»
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Анчелотти отказался комментировать внесение Ольмо и Виктора в заявку «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 15 1 5
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