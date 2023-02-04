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Сегодня, 14:42

В «Атлетике» подтвердили, что бесплатно подписали Эрреру из «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Атлетика» Йон Уриарте подтвердил, что клуб бесплатно подписал полузащитника «ПСЖ» Андера Эрреру.

31 января, в последний день зимнего трансферного окна в Европе испанский клуб изначально продлил аренду 33-летнего футболиста, а затем было объявлено о полноценном переходе игрока в команду.

«Аренда превратилась в трансфер. Сделка стоила нам ноль евро. Мы не платили ни за аренду, ни за трансфер. Мы окончательно завершили весь бюрократический процесс только на этой неделе», — приводит Deia слова Уриарте.

В первой половине сезона-2022/23 Эррера выступал за «Атлетик» на правах свободного агента, он сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за команду. 31 января испанец подписал контракт с клубом из Бильбао до конца июня 2024 года.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 19 14 3 2 40-16 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 19 9 4 6 21-16 31
6
 Вильярреал 19 9 4 6 21-14 31
7
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
8
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
9
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
17
 Сельта 19 5 5 9 18-29 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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38 тур
3.02 23:00
Атлетик – Кадис
 4 : 1
4.02 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
4.02 18:15
Эльче – Вильярреал
 - : -
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 - : -
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
Р. Сосьедад – Вальядолид
 - : -
5.02 23:00
Барселона – Севилья
 - : -
6.02 23:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Барселона

 6
Антуан Гризманн

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Атлетико

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И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
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 13 2 2
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