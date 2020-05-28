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В Аргентине уверены, что Месси вернется в родной клуб

17:57
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Вице-президент «Ньюэллз Олд Бойз» Кристиан Д'Амико уверен, что следующим клубом капитана «Барселоны» Лионеля Месси станет именно аргентинская команда. Ранее форвард заявлял о желании закончить карьеру в своей первой команде.

— Если он решит покинуть «Барселону», он будет играть за нас, — цитирует Д'Амико Tribal Football. — Конечно, это зависит не только от нас. Федерация футбола Аргентины тоже может помочь нам. Президент федерации является его другом. Но я стараюсь не беспокоить его

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