В Аргентине уверены, что Месси вернется в родной клуб

Вице-президент «Ньюэллз Олд Бойз» Кристиан Д'Амико уверен, что следующим клубом капитана «Барселоны» Лионеля Месси станет именно аргентинская команда. Ранее форвард заявлял о желании закончить карьеру в своей первой команде.

— Если он решит покинуть «Барселону», он будет играть за нас, — цитирует Д'Амико Tribal Football. — Конечно, это зависит не только от нас. Федерация футбола Аргентины тоже может помочь нам. Президент федерации является его другом. Но я стараюсь не беспокоить его