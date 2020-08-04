В «Альмерии» новый случай коронавируса, команда приостановила тренировки

Один из представителей «Альмерии» сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба сегунды. В связи с этим команда приостановила тренировки.

Указано, что тест был проведен 3 августа. Личность заразившегося на раскрывается. Сейчас он находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо. В соответствии с протоколом безопасности команда пройдет новую серию тестов в ближайшие дни.

Из-за ситуации с коронавирусом ранее был отложен полуфинал плей-офф за выход в ла лигу между «Альмерией» и «Жироной». На данный момент планируется, что эти матчи пройдут 13 и 16 августа.