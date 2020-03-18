«Алавес» сообщил на своем официальном сайте сообщил, что 15 представителей клуба заразились коронавирусом.

Сообщается, что заболели три игрока, семь тренеров и пять работников клуба. Также указано, что среди зараженных нет представителей баскетбольного клуба «Баскония», который входит в структуру «Алавеса».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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