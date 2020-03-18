В «Алавесе» 15 человек заболели коронавирусом. Трое из них — игроки
«Алавес» сообщил на своем официальном сайте сообщил, что 15 представителей клуба заразились коронавирусом.
? ??? ???, Grupo @Baskonia — #Alav?s— Deportivo Alav?s (@Alaves) March 18, 2020
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Сообщается, что заболели три игрока, семь тренеров и пять работников клуба. Также указано, что среди зараженных нет представителей баскетбольного клуба «Баскония», который входит в структуру «Алавеса».
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.
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