В агентстве Руиса отреагировали на интерес «Спартака»

В агентстве DW7 Management, представляющем интересы нападающего «Жироны» Абеля Руиса, ответили на вопрос об интересе к игроку со стороны «Спартака».

Ранее бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что клуб в период его работы проявлял интерес к испанскому форварду.

«Нам об этом ничего неизвестно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова представителя агентства.

В нынешнем сезоне 24-летний Руис сыграл 15 матчей за «Жирону» во всех турнирах и отметился тремя голами.