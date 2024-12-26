В агентстве Руиса отреагировали на интерес «Спартака»
В агентстве DW7 Management, представляющем интересы нападающего «Жироны» Абеля Руиса, ответили на вопрос об интересе к игроку со стороны «Спартака».
Ранее бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что клуб в период его работы проявлял интерес к испанскому форварду.
«Нам об этом ничего неизвестно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова представителя агентства.
В нынешнем сезоне 24-летний Руис сыграл 15 матчей за «Жирону» во всех турнирах и отметился тремя голами.
Источник: Евро-Футбол.Ру
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|
15
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|18
|
16
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|5
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|23:00
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Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
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|
Жирона – Леганес
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|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
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|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
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|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
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|
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|1 : 0
|18.12
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|
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