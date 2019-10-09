«Усман плохо говорит по-испански». Месси защищает Дембеле после удаления

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался об удалении партнера по команде Усмана Дембеле в игре 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:0).

— Ему очень сложно общаться с рефери, поскольку Усман до сих пор с трудом говорит по-испански. Мы удивлены, что арбитр понял его настолько отчетливо, — приводит Football Tweet слова 32-летнего аргентинца.

По данным AS, в протоколе встречи судья Матеу Лаос указал, что Дембеле сказал ему: «Очень плохой, ты очень плохой».

Дембеле может быть дисквалифицирован на 2 матча. Если это случится, 22-летний француз пропустит встречу с «Реалом», которая состоится 26 октября в 10-м туре примеры.