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Усман Дембеле приступил к тренировкам в Испании после возвращения из Катара

16:43

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле приступил к индивидуальным тренировкам, сообщает официальный Twitter клуба.

22-летний француз в конце ноября получил рецидив травмы мышцы бедра правой ноги. Первую часть восстановления он провел в Катаре.

Дембеле в текущем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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