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Усман Дембеле перенесет операцию и пропустит несколько месяцев

17:55
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в ближайшее время перенесет операцию на двуглавой мышце бедра, сообщает L'Equipe.

Футболист получил повреждение в составе сборной Франции на чемпионате Европы. Решение о хирургическом вмешательстве принял клуб, согласовав все с самим Дембеле.

Восстановление француза займет около четырех месяцев.

В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.

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