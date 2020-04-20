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Усман Дембеле может уйти из «Барселоны». Он связывался с Антони Марсьялем, чтобы узнать о жизни в Манчестере

11:37
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле связывался с соотечественником, форвардом «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем, чтобы узнать о жизни в Манчестере, сообщает Sport.es.

По информации источника, футболист «сине-гранатовых» хотел поинтересоваться о нюансах жизни в английском городе и обстановке в клубе, поскольку он, вероятно, покинет каталонскую команду в ближайшее трансферное окно. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «МЮ» заинтересован в Дембеле.

В сезоне-2019/20 Дембеле провел за «Барселону» 9 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 56 миллионов евро.

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