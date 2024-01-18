«Барселона» одержала волевую победу над «Унионистасом» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании

«Барселона» на выезде обыграла «Унионистас» из третьего испанского дивизиона в 1/8 финала Кубка Испании — 3:1.

Счет на 31-й минуте открыл полузащитник хозяев Альваро Гомес. Каталонцы сумели отыграться благодаря голу Феррана Торреса в конце первого тайма.

На 69-й минуте «Барселона» вышла вперед благодаря голу Жюля Кунде. Окончательный счет на 73-й минуте установил Алехандро Бальде.

«Барселона» стала седьмым четвертьфиналистом Кубка Испании. Ранее в эту стадию пробились «Атлетик» из Бильбао, «Севилья», «Мальорка», «Валенсия», «Реал Сосьедад» и «Жирона»,

Последний участник 1/4 финала определится в матче «Атлетико» — «Реал». Начало — в 23.30 по московскому времени.