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Унаи Симон пропустит 4-5 месяцев после операции на запястье, вратарь играл с травмой на Евро-2024

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Унаи Симон в сборной Испании.
Фото Reuters

Стали известны сроки восстановления вратаря сборной Испании и «Атлетика» Унаи Симона после операции, связанной с травмой правого запястья.

18 июля Унаи Симон перенес успешную операцию на запястье правой руки. По словам врача, который оперировал игрока, Симон может пропустить до 5 месяцев.

«Он пропустит четыре или пять месяцев, потому что рука должна быть неподвижной 2 месяца — время, необходимое для того, чтобы связки зажили. Каким бы ни был Унаи Симон, внутри мы все очень похожи, и всем требуется время на восстановление. Спортсмены выздоравливают гораздо быстрее обычных людей, но даже спустя несколько месяцев после операции все еще существует риск рецидива. Поэтому было важно дать ему время», — цитирует хирурга Франсиско Пиньяля испанская Mundo Deportivo.

Также Пиньяль поделился подробностями травмы вратаря и хода операции.

«Все прошло гладко, без происшествий. Мы знали, что с ним было, это подтвердила артроскопия. С помощью артроскопии мы обновили связку, вернули ее на место. У него сложная травма запястья, причем давняя. Впервые я узнал о ней несколько месяцев назад, у Симона был дискомфорт в запястье. Каким-то образом он продолжал играть с болью. Это была проблема, которую нужно было решить. Сначала мы говорили о том, чтобы сделать это по окончании сезона, но впереди был Евро. Пока Испания не выиграла, Симон не хотел останавливаться. Его предупредили, что придется сделать операцию, как только закончится турнир. Слава Богу, они победили. Обычно такая травма причиняет боль, но он перенес ее довольно хорошо. Это травма, которая, если ее не лечить, со временем вызывает остеоартрит запястья, поэтому мы были заинтересованы в лечении. Хотя было бы идеально прооперировать его несколько месяцев назад, у всех нас есть обязательства, от которых мы не можем отказаться», — добавил хирург.

27-летний Унаи Симон был основным голкипером сборной Испании на Евро-2024, где команда одержала победу, в 4-й раз став чемпионом Европы. На клубном уровне игрок выступает за «Атлетик», который по итогам сезона-2023/24 занял 5-е место в чемпионате Испании и получил право сыграть в Лиге Европы.

Источник: Mundo Deportivo
Унаи Симон
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
ФК Атлетик (Бильбао)
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