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Сегодня, 11:24

Унаи Эмери попрощался с «Вильярреалом»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери попрощался с испанской командой. Ранее специалист возглавил «Астон Виллу».

«Вильярреал» был моим домом последние 2,5 года. Мой дом, а не мой клуб. Я лично участвовал в проекте, продвигаемом семьей Роиг и нашим любимым Хосе Мануэлем Льянесой. Спасибо игрокам и болельщикам, которые дали нам урок верности", — сказал специалсит.

Он рассказал, что каждое утро шел на работу счастливым, так чувствовал уважение в команде. Он также отметил, что наслаждался каждым днем в «Вильярреале» и прощание дается ему нелегко.

«Сегодня, после того, как я это выполнил, могу сказать болельщикам, клубу и своим игрокам, что я даже не мечтал о том, что буду так же счастлив, как был с вами», — цитирует Эмери пресс-служба «Вильярреала».

Испанский специалист начнет работу с новой командой с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы для работы в Англии.

В этом сезоне «Вилла» набрала 12 очков в 12 матчах и идет на 14-м месте в чемпионате Англии.

ФК Астон Вилла
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
14
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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 5 : 1
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 1 : 0
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 1 : 2
22.10 22:00
Реал – Севилья
 3 : 1
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 2 : 2
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 1 : 2
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 1 : 1
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 4 : 0
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
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 7
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Бетис

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Барселона

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