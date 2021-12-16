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Умтити готов пересмотреть условия контракта, чтобы остаться в «Барселоне»

14:10
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Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити не хочет уходить из каталонского клуба, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 28-летний француз готов пересмотреть условия контракта, чтобы остаться в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб может разорвать контракт с защитником, если он откажется уйти во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Умтити провел один матч и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/umtiti-quiere-abandonar-barca-12989725

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Карен Саркисян все материалы автора

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