Умтити готов пересмотреть условия контракта, чтобы остаться в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити не хочет уходить из каталонского клуба, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 28-летний француз готов пересмотреть условия контракта, чтобы остаться в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб может разорвать контракт с защитником, если он откажется уйти во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Умтити провел один матч и не отметился результативными действиями.