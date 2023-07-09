Умер обладатель «Золотого мяча» Луис Суарес Мирамонтес

Бывший полузащитник сборной Испании Луис Суарес Мирамонтес скончался на 89-м году жизни.

О смерти экс-футболиста сообщил официальный аккаунт ла лиги в Twitter.

В ходе карьеры Суарес выступал за «Депортиво», «Барселону», «Интер» и «Сампдорию». В 1960 году он стал обладателем «Золотого мяча».

После завершения карьеры игрока Суарес тренировал «Интер», «Кальяри», «СПАЛ», «Комо», «Депортиво», «Альбасете» и сборную Испании.