Умер экс-форвард «Барселоны» и сборной Перу Уго Сотиль

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Перу Уго Сотиль умер на 76-м году жизни, сообщает пресс-служба каталонского клуба. 20 декабря форвард был госпитализирован в больницу Лимы.

Нападающий выступал за сине-гранатовых с 1973 по 1977 год. В составе «Барселоны» он становился чемпионом Испании в сезоне-1973/74.

В 1973 и 1974 годах Сотиль был признан лучшим игроком Перу. За национальную команду он провел 62 матча и забил 18 голов.