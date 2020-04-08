Умер бывший игрок «Атлетико» Джонс. У него был рак и коронавирус

«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил о смерти своего бывшего полузащитника Мигеля Джонса. Ему был 81 год.

Как сообщает Marca, у бывшего футболиста диагностировали рак, после чего он также заразился короавирусом, что ухудшило его состояние здоровья.

В составе «Атлетико» уроженец Экваториальной Гвинеи выиграл чемпионат Испании (1966 год), трижды — Кубок страны (1960, 1961, 1965), а также Кубок обладателей кубков (1962). Также он выступал за «Индаучу», «Баракальдо» и «Осасуну».

По данным Worldometers, на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек.

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