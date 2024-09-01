Уильямс — об интересе «Барселоны»: «Мое сердце принадлежит «Атлетику», хочу остаться здесь»
Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс подтвердил, что летом им интересовалась «Барселона».
— Всегда приятно, когда великие клубы включают твое имя в список своих интересов. Но для меня всегда было понятно, что я хочу находиться здесь. Испытываю большое желание сделать что-то хорошее для «Атлетика».
Переговоры с «Барселоной»? Это дело моего представителя. Было много сближений с разными клубами, но мое сердце принадлежит «Атлетику», и я хочу остаться здесь. Однако никто не знает, что произойдет в будущем, — приводит слова Уильямса Sport.es.
Соглашение 22-летнего испанца с клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 70 миллионов евро. В ненышнем сезоне он провел 4 матча в ла лиге, но результативными действиями не отметился.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|
2
|Атлетико
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
3
|Вильярреал
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|
4
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
5
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|
6
|Реал
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
7
|Леганес
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
8
|Жирона
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|
10
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Алавес
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
12
|Атлетик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
13
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
14
|Осасуна
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|
15
|Р. Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
16
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
17
|Севилья
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
18
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
19
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|31.08
|18:00
|
Барселона – Вальядолид
|7 : 0
|31.08
|20:00
|
Атлетик – Атлетико
|0 : 1
|31.08
|20:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|2 : 1
|31.08
|22:30
|
Леганес – Мальорка
|0 : 1
|31.08
|22:30
|
Валенсия – Вильярреал
|1 : 1
|1.09
|18:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|- : -
|1.09
|18:00
|
Осасуна – Сельта
|- : -
|1.09
|20:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|1.09
|20:00
|
Севилья – Жирона
|- : -
|1.09
|22:30
|
Реал – Бетис
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|2
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оливер Макберни
Лас-Пальмас
|2
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|2
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1