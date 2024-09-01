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Сегодня, 18:29

Уильямс — об интересе «Барселоны»: «Мое сердце принадлежит «Атлетику», хочу остаться здесь»

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Нападающий «Атлетика» Нико Уильямс подтвердил, что летом им интересовалась «Барселона».

— Всегда приятно, когда великие клубы включают твое имя в список своих интересов. Но для меня всегда было понятно, что я хочу находиться здесь. Испытываю большое желание сделать что-то хорошее для «Атлетика».

Переговоры с «Барселоной»? Это дело моего представителя. Было много сближений с разными клубами, но мое сердце принадлежит «Атлетику», и я хочу остаться здесь. Однако никто не знает, что произойдет в будущем, — приводит слова Уильямса Sport.es.

Соглашение 22-летнего испанца с клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 70 миллионов евро. В ненышнем сезоне он провел 4 матча в ла лиге, но результативными действиями не отметился.

Нико Уильямс
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
2
1
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 13-3 12
2
 Атлетико 4 2 2 0 6-2 8
3
 Вильярреал 4 2 2 0 9-7 8
4
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
5
 Мальорка 4 1 2 1 2-2 5
6
 Реал 3 1 2 0 5-2 5
7
 Леганес 4 1 2 1 3-3 5
8
 Жирона 3 1 1 1 5-4 4
9
 Вальядолид 4 1 1 2 1-10 4
10
 Эспаньол 4 1 1 2 2-3 4
11
 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12
 Атлетик 4 1 1 2 3-4 4
13
 Р. Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
14
 Осасуна 3 1 1 1 2-5 4
15
 Р. Сосьедад 3 1 0 2 3-4 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 4-5 2
17
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
18
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
19
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
20
 Валенсия 4 0 1 3 3-7 1
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38 тур
31.08 18:00
Барселона – Вальядолид
 7 : 0
31.08 20:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
31.08 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 2 : 1
31.08 22:30
Леганес – Мальорка
 0 : 1
31.08 22:30
Валенсия – Вильярреал
 1 : 1
1.09 18:00
Алавес – Лас-Пальмас
 - : -
1.09 18:00
Осасуна – Сельта
 - : -
1.09 20:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
1.09 20:00
Севилья – Жирона
 - : -
1.09 22:30
Реал – Бетис
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Рафинья

Барселона

 3
Дани Ольмо

Дани Ольмо

Барселона

 2
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 4
Оливер Макберни

Оливер Макберни

Лас-Пальмас

 2
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 2
И К Ж
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Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
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Ферлан Менди

Реал

 2 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
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