Уильямс намерен стать игроком «Барселоны», несмотря на интерес «Арсенала» и «Челси»
Вингер «Атлетика» Нико Уильямс планирует стать игроком «Барселоны», сообщается инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, какталонский клуб уже ведет переговоры с полузащитником. Ради перехода в «Барселону» Уильямс готов пойти на понижение зарплаты.
Однако проблемой может стать тот факт, что «Атлетик» не хочет расставаться с игроком. Кроме того, в футболисте заинтересованы «Челси» и «Арсенал».
14 июля Уильямс стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он отметился голом в финале с Англией (2:1) и был признан лучшим игроком матча.
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|0
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|0
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4
|Атлетико
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|0
|0
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|
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|0
|0
|0
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|0
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|0
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11
|Осасуна
|0
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|0
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|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|
20
|Эспаньол
|0
|0
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|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
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