Уильямс намерен стать игроком «Барселоны», несмотря на интерес «Арсенала» и «Челси»

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс планирует стать игроком «Барселоны», сообщается инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, какталонский клуб уже ведет переговоры с полузащитником. Ради перехода в «Барселону» Уильямс готов пойти на понижение зарплаты.

Однако проблемой может стать тот факт, что «Атлетик» не хочет расставаться с игроком. Кроме того, в футболисте заинтересованы «Челси» и «Арсенал».

14 июля Уильямс стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он отметился голом в финале с Англией (2:1) и был признан лучшим игроком матча.