Бывший нападающий сборной Египта и «Аякса» Ахмед Хоссам Мидо прокомментировал вероятный уход из «Барселоны» Лионеля Месси.

— Это лучшее, что может случиться с Куманом, — цитирует египтянина Goal.com. — Голландский специалист не сможет построить свою империю в команде при наличии Месси в раздевалке. Он был моим тренером в течение двух с половиной лет, и до сих пор остается специалистом, который не может справиться с игроками с сильным характером. Ему не нужен в команде футболист со своим мнением.

Ранее стало известно, что Месси уведомил клуб о решении покинуть команду. Каталонцы намерены удержать футболиста и ссылаются на пункт в контракте, в котором прописаны отступные за футболиста в размере 700 миллионов евро.