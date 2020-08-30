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«Уход Месси — лучшее, что может случиться с Куманом». Мидо раскритиковал нового тренера «Барселоны»

08:20
Мидо. Фото Instagram.
Мидо. Фото Instagram.
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Бывший нападающий сборной Египта и «Аякса» Ахмед Хоссам Мидо прокомментировал вероятный уход из «Барселоны» Лионеля Месси.

— Это лучшее, что может случиться с Куманом, — цитирует египтянина Goal.com. — Голландский специалист не сможет построить свою империю в команде при наличии Месси в раздевалке. Он был моим тренером в течение двух с половиной лет, и до сих пор остается специалистом, который не может справиться с игроками с сильным характером. Ему не нужен в команде футболист со своим мнением.

Ранее стало известно, что Месси уведомил клуб о решении покинуть команду. Каталонцы намерены удержать футболиста и ссылаются на пункт в контракте, в котором прописаны отступные за футболиста в размере 700 миллионов евро.

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