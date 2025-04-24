Уход Альгуасиля не повлияет на будущее Захаряна в «Реал Сосьедад»
В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о будущем россиянина Арсена Захаряна в клубе после ухода главного тренера команды Иманола Альгуасиля.
24 апреля тренер объявил о решении покинуть команду по окончании этого сезона.
«Арсен — большой талант и важный игрок для будущего клуба, и это не изменится», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Альгуасиль тренирует «Реал Сосьедад» с 2018 года.
В этом сезоне Захарян провел 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
6
|Бетис
|32
|14
|9
|9
|45-40
|51
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
9
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
10
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
11
|Осасуна
|32
|9
|14
|9
|39-46
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|
16
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
17
|Жирона
|32
|9
|7
|16
|39-51
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|
20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.04
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|1 : 1
|22.04
|22:30
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Сельта – Вильярреал
|3 : 0
|23.04
|22:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|1 : 0
|23.04
|22:30
|
Хетафе – Реал
|0 : 1
|24.04
|20:00
|
Леганес – Жирона
|- : -
|24.04
|20:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|24.04
|22:30
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|24.04
|22:30
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|26
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5
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