"Угадайте, кто забьет "Бетису". Раскрути голевое колесо с Черышевым

Официальный Твиттер "Валенсии" опубликовал видео с вращающимся колесом, на котором изображены футболисты "летучих мышей". Испанцы предлагают поставить паузу и узнать, кто сможет отличиться в полуфинальном матче Кубка Испании против "Бетиса".
Одним из игроков, представленных на колесе, является российский нападающий Денис Черышев.
"Валенсия" – "Бетис": Кубок Испании, онлайн-трансляция, 28 февраля, начало – в 23.00 (мск).
🎯 ¿Jugáis con nosotros❓– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 28 февраля 2019 г.
➡️ ¿Quién será el goleador del #VCFRealBetis 🦇❓
📸 Captura y envía 📸
⤵️⤵️⤵️ ¡Hagan sus apuestas! ⤵️⤵️⤵️#VolemLaCopa 🏆 pic.twitter.com/Frokwhw9XY
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