"Угадайте, кто забьет "Бетису". Раскрути голевое колесо с Черышевым

Официальный Твиттер "Валенсии" опубликовал видео с вращающимся колесом, на котором изображены футболисты "летучих мышей". Испанцы предлагают поставить паузу и узнать, кто сможет отличиться в полуфинальном матче Кубка Испании против "Бетиса".

Одним из игроков, представленных на колесе, является российский нападающий Денис Черышев.

"Валенсия" – "Бетис": Кубок Испании, онлайн-трансляция, 28 февраля, начало – в 23.00 (мск).