В воскресенье, 1 декабря, в 15-м туре примеры встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона». Встреча на стадионе «Ванда Метрополитано» начнется в 23.00 по московскому времени.

Шансы на победу у команд примерно равны, что подтверждают котировки букмекеров. Коэффициент на победу «Атлетико» в БК «Лига Ставок» составляет 2,80, на успех «Барсы» — 2,60. Матчи между этими командами редко бывают голевыми, но в этот раз все может быть по-другому. Каталонцам пора уходить в отрыв в турнирной таблице, а «Атлетико» будет стараться порадовать своих болельщиков после обидного поражения от «Ювентуса». Коэффициент на «Тотал» больше 2,5 довольно привлекательный — 2,15.

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