В четверг, 9 января, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Испании — в нем встретятся «Барселона» и «Атлетико». Соперники встретятся на стадионе King Abdullah Sports City, начало игры в 22.00 по московскому времени.

В 2020 году впервые этот трофей разыгрывается в формате «Финала четырех». Все матчи проходят в Саудовской Аравии в городе Джедда.

«Барселона» продолжает буксовать в новом году. 2020-й каталонский суперклуб начал с ничьей с «Эспаньолом» (2:2). Таким образом, из последних пяти матчей сине-гранатовые выиграли всего два, три другие — свели вничью. У мадридцев дела идут позитивнее — в последних пяти играх четыре победы подряд и одна ничья, которая случилась еще вначале декабря.

Тем не менее, специалисты БК «Лига Ставок» отдают очевидное предпочтение «Барсе» — ее победа оценивается коэффициентом 2,05, выигрыш «матрасников» можно взять за 3,70.

Кроме того, каждый из сегодняшних соперников в декабре-январе стабильно забивает больше двух и пропускает не менее одного мяча в свои ворота. Поэтому имеет смысл рассмотреть и ставку на «Тотал». Так, на «Тотал» больше 3 БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,65.

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