Снейдер: «Уверен почти на 100 процентов, что Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в 2026 году»

Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер считает, что форвард мадридцев Килиан Мбаппе станет следующим обладателем «Золотого мяча».

«С учетом того, как оцениваются результаты сейчас, я почти на 100 процентов уверен, что Мбаппе выиграет его в следующем сезоне. К тому же теперь он стал настоящим нападающим, он играет лучше, чем на фланге, «Реалу» не нужен такой игрок, как Холанн. Вини выиграет его, возможно, через год. У обоих есть для этого все необходимое», — цитирует Снейдера Marca.

26-летний Мбаппе в этом сезоне провел за «Реал» 19 матчей, забил 23 гола и сделал 3 результативные передачи. Его лучшим результатом было третье место в голосовании за «Золотой мяч» в 2023 году. В 2025-м приз выиграл форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.