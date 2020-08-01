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«Уэска» выкупила Инсуа у «Шальке»

20:05
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«Уэска», которая в следующем сезоне будет выступать в высшем дивизионе Испании, объявила о переходе защитника Пабло Инсуа из «Шальке», сообщает сайт клуба.

Испанцы активировали пункт о выкупе 26-летнего игрока, который защищал их цвета на правах аренды с лета 2018 года. Теперь испанец подписал с новичком ла лиги полноценный контракт до 2023 года.

В сезоне-2019/20 защитник провел девять матчей во всех турнирах, в которых заработал четыре предупреждения.

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