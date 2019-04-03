"Уэска" - "Сельта": онлайн-трансляция матча - в 21.30

В среду, 3 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу "Уэска" примет "Сельту". Игра начнется в 21.30 по московскому времени.

"Уэска" после 29 игр занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. В предыдущем туре команда едва не отобрала очки у "Реала", пропустив решающий гол на последних минутах (2:3).

"Сельта" с 28 очками также идет в зоне вылета. В предыдущей игре команда победила "Вильярреал". В случае выигрыша у "Уэски" клуб из Виго поднимется с 18-й строчки на 16-ю.

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