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«Уэска» обыграла «Алавес», одержав первую победу за 13 туров

22:36

«Уэска» одолела «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:0. Для команды эта победа стала первой в сезоне

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

«Уэска» — «Алавес» — 1:0 (0:0)

Гол: Онтиверос, 66.

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Маффео, Галан, Москера, Микель Рико (Серхио Гомес, 88), Борха, Окадзаки (Мир, 86), Онтиверос (Думбья, 81), Феррейро (Инсуа, 89).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия (Тачи, 15), Эли, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 46), Дуарте (Лопес, 75), Томас Пина, Хоселу, Лукас, Хота, Мендес (Сайнс, 75), Риоха (Дейверсон, 87).

Предупреждения: Дуарте, 37. Хота, 52. Онтиверос, 58. Тачи, 70. Хоселу, 83.

Судья: Мелеро Лопес.

12 декабря. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

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