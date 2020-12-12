«Уэска» обыграла «Алавес», одержав первую победу за 13 туров
«Уэска» одолела «Алавес» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:0. Для команды эта победа стала первой в сезоне
Чемпионат Испании
Лига 1
13-й тур
«Уэска» — «Алавес» — 1:0 (0:0)
Гол: Онтиверос, 66.
«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Маффео, Галан, Москера, Микель Рико (Серхио Гомес, 88), Борха, Окадзаки (Мир, 86), Онтиверос (Думбья, 81), Феррейро (Инсуа, 89).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия (Тачи, 15), Эли, Ксимо Наварро (Агиррегабирия, 46), Дуарте (Лопес, 75), Томас Пина, Хоселу, Лукас, Хота, Мендес (Сайнс, 75), Риоха (Дейверсон, 87).
Предупреждения: Дуарте, 37. Хота, 52. Онтиверос, 58. Тачи, 70. Хоселу, 83.
Судья: Мелеро Лопес.
12 декабря. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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