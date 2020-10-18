«Уэска» и «Вальядолид» сыграли вничью
«Уэска» сыграла вничью с «Вальядолидом» в 6-м туре чемпионата Испании — 2:2.
Чемпионат Испании
Лига 1
6-й тур
«Уэска» — «Вальядолид» — 2:2 (0:1)
Голы: Бруно Гонсалес, 35 (0:1). Рубио, 51 — с пенальти (0:2). Мир, 52 (1:2). Рамирес, 56 (2:2).
«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Луизинью (Галан, 77), Маффео, Москера, Борха (Серхио Гомес, 77), Сеоане, Онтиверос (Рамирес, 56), Мир, Феррейро.
«Вальядолид»: Роберто, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Эль-Ямик, Л.Перес, Алькарас (Х.Фернандес, 63), Сан Эметерио (Э.Перес, 63), Оскар Плано, Гвардьола (Маркос Андре, 74), Вилья (Вайссман, 75), Рубио (Рауль Гарсия, 80).
Предупреждения: Бруно Гонсалес, 12. Маффео, 72. Х.Фернандес, 89.
Судья: Фигероа Васкес.
18 октября. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/