"Уэска" – "Эйбар": видеотрансляция матча в 20.30

В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу во вторник, 23 апреля, "Уэска" принимает "Эйбар"​.

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Уэска" – "Эйбар" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.30 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей