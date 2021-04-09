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Дубль Мира принес «Уэске» победу над «Эльче»

9 апреля 2021, 23:52
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«Уэска» принимала «Эльче» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Хозяева переиграли соперника со счетом 3:1.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Рафаэль Мир.

«Уэска» набрала 27 очков и покинула зону вылета, поднявшись на 16-е место. А вот «Эльче» (26 очков) как раз опустился в ту самую зону вылета (18-е место).

Чемпионат Испании. Лига 1

30-й тур

«Уэска» — «Эльче» — 3:1 (2:1)

Голы: Мир, 3 (1:0). Вавро, 4 — в свои ворота (1:1). Рамирес, 30 (2:1). Мир, 88 — с пенальти (3:1).

«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес, Пулидо, Инсуа, Вавро (Сиовас, 65), Галан, Москера (Микель Рико, 65), Сеоане, Рамирес (Серхио Гомес, 58), Мир, Феррейро (Думбья, 80).

«Эльче»: Бадиа, Барраган (Паласиос, 46), Мохика, Верду, Кальво, Марконе, Гути, Фидель (Ригони, 70), Пере Милья (Каррильо, 64. Нино, 76), Бойе, Тете Моренте (Хосан, 64).

Предупреждения: Фидель, 52. Серхио Гомес, 60. Феррейро, 71. Верду, 90+3.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

9 апреля. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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