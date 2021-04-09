Дубль Мира принес «Уэске» победу над «Эльче»
«Уэска» принимала «Эльче» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Хозяева переиграли соперника со счетом 3:1.
Дубль в составе победителей оформил нападающий Рафаэль Мир.
«Уэска» набрала 27 очков и покинула зону вылета, поднявшись на 16-е место. А вот «Эльче» (26 очков) как раз опустился в ту самую зону вылета (18-е место).
Чемпионат Испании. Лига 1
30-й тур
«Уэска» — «Эльче» — 3:1 (2:1)
Голы: Мир, 3 (1:0). Вавро, 4 — в свои ворота (1:1). Рамирес, 30 (2:1). Мир, 88 — с пенальти (3:1).
«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес, Пулидо, Инсуа, Вавро (Сиовас, 65), Галан, Москера (Микель Рико, 65), Сеоане, Рамирес (Серхио Гомес, 58), Мир, Феррейро (Думбья, 80).
«Эльче»: Бадиа, Барраган (Паласиос, 46), Мохика, Верду, Кальво, Марконе, Гути, Фидель (Ригони, 70), Пере Милья (Каррильо, 64. Нино, 76), Бойе, Тете Моренте (Хосан, 64).
Предупреждения: Фидель, 52. Серхио Гомес, 60. Феррейро, 71. Верду, 90+3.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
9 апреля. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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