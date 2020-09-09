«Уэска» арендовала защитника «Штутгарта». Месси рассказывал, что ему было сложно играть против этого футболиста

Защитник «Штутгарта» Пабло Маффео перешел на правах аренды в испанскую «Уэску». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Также в договор включена возможность последующего выкупа трансфера 23-летнего испанца.

В минувшем сезоне Маффео играл за испанскую «Жирону». Защитник провел 35 матчей во втором дивизионе чемпионата страны, отдал две голевые передачи.

Среди неочевидных достижений Пабло Маффео — похвала от Лионеля Месси: «Кто был самым сложным из моих «опекунов»? Не помню, если честно. Возможно, тот парень из «Жироны».