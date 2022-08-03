УЕФА запретил «Барселоне» тратить деньги от телеправ как залог для кредита

УЕФА запретил «Барселоне» использовать средства от телеправ как залог для кредита, пишет The Athletic.

По данным источника, каталонцы планировали взять кредит в банке, предложив как залог будущие доходы от телеправ. В УЕФА отказали, отметив, что «Барса» не может гарантировать участие в Лиге чемпионов в ближайшие годы.

Руководство «Барселоны» осталось разочаровано решением УЕФА.