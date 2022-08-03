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Сегодня, 17:38

УЕФА запретил «Барселоне» тратить деньги от телеправ как залог для кредита

Виктория Кравченко
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УЕФА запретил «Барселоне» использовать средства от телеправ как залог для кредита, пишет The Athletic.

По данным источника, каталонцы планировали взять кредит в банке, предложив как залог будущие доходы от телеправ. В УЕФА отказали, отметив, что «Барса» не может гарантировать участие в Лиге чемпионов в ближайшие годы.

Руководство «Барселоны» осталось разочаровано решением УЕФА.

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