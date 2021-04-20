УЕФА может запретить «Реалу» участвовать в еврокубках, пока Флорентино Перес не покинет клуб

УЕФА может запретить «Реалу» участие в еврокубках, пока президент мадридского клуба Флорентино Перес не будет отправлен в отставку, сообщает Telegraph Sport.

По информации источника, такие санкции грозят испанскому клубу из-за того, что Флорентино Перес был назначен главой Суперлиги, которую негативно восприняли в УЕФА.

19 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» сообщили об организации нового турнира — Суперлиги.

Президент УЕФА Александер Чеферин осудил инициативу и заявил, что игроки клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.

Его позицию поддержали АПЛ, серия А, Ла Лига и другие национальные чемпионаты.