Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:28

«Дженоа» в большинстве победил «Удинезе»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Дженоа» на выезде обыграл «Удинезе» в матче 14-го тура серии А — 2:0.

В первом тайме отметился Андреа Пинамонти, во втором тайме автогол забил Лаутаро Джаннетти. Хозяев с 4-й минуте играли вдесятером после удаления Сулеймане Туре.

«Дженоа» набрал 14 очков и занимает 13-е место в таблице серии А. «Удинезе» с 17 очками — на 9-й строчке.

Италия. Серия А. 14-й тур
01 дек, 14:30. Bluenergy Stadium (Удине)
Удинезе
0:2
Дженоа

Читайте также
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Атлетико» разгромил «Вальядолид»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 15 11 1 3 43-16 34
2
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
3
 Реал 13 9 3 1 28-11 30
4
 Вильярреал 13 7 4 2 25-21 25
5
 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
6
 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
7
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
8
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
11
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 15 2 3 10 10-32 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.11 23:00
Мальорка – Валенсия
 2 : 1
30.11 16:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 2
30.11 18:15
Алавес – Леганес
 1 : 1
30.11 20:30
Эспаньол – Сельта
 3 : 1
30.11 23:00
Вальядолид – Атлетико
 0 : 5
1.12 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
1.12 18:15
Реал – Хетафе
 - : -
1.12 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
1.12 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
2.12 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 12 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости