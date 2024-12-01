«Дженоа» в большинстве победил «Удинезе»
«Дженоа» на выезде обыграл «Удинезе» в матче 14-го тура серии А — 2:0.
В первом тайме отметился Андреа Пинамонти, во втором тайме автогол забил Лаутаро Джаннетти. Хозяев с 4-й минуте играли вдесятером после удаления Сулеймане Туре.
«Дженоа» набрал 14 очков и занимает 13-е место в таблице серии А. «Удинезе» с 17 очками — на 9-й строчке.
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|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
3
|Реал
|13
|9
|3
|1
|28-11
|30
|
4
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|13
|7
|4
|2
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|25
|
5
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|
6
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|
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|22
|
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|3
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|
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|5
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|20
|
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|
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|
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|Севилья
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|
13
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|13
|4
|4
|5
|13-14
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|14
|2
|7
|5
|10-11
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|
18
|Эспаньол
|14
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|1
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|
19
|Валенсия
|13
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|10
|
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|29.11
|23:00
|
Мальорка – Валенсия
|2 : 1
|30.11
|16:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|1 : 2
|30.11
|18:15
|
Алавес – Леганес
|1 : 1
|30.11
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|3 : 1
|30.11
|23:00
|
Вальядолид – Атлетико
|0 : 5
|1.12
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|1.12
|18:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|1.12
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|1.12
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|2.12
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|12
|1
|4
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