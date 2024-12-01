«Дженоа» в большинстве победил «Удинезе»

«Дженоа» на выезде обыграл «Удинезе» в матче 14-го тура серии А — 2:0.

В первом тайме отметился Андреа Пинамонти, во втором тайме автогол забил Лаутаро Джаннетти. Хозяев с 4-й минуте играли вдесятером после удаления Сулеймане Туре.

«Дженоа» набрал 14 очков и занимает 13-е место в таблице серии А. «Удинезе» с 17 очками — на 9-й строчке.