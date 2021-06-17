«Удачи, капитан!» Анчелотти попрощался с Рамосом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти попрощался с защитником Серхио Рамосом.

«Дорогой Серхио, я никогда не забуду того, что мы пережили вместе. Удачи, капитан!» — написал итальянец в Twitter.

16 июня «Реал» на официальном сайте сообщил об уходе Рамоса.

35-летний испанец выступал за клуб с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.