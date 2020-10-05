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Убытки «Барселоны» от коронавируса составили почти 100 миллионов евро

20:39
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«Барселона» на официальном сайте опубликовала отчет об экономической деятельности за последний финансовый год.

Операционные доходы клуба оцениваются в 855 миллионов евро, что на 192 миллиона меньше заложенного в бюджет показателя (1 047 миллионов). В сравнении с прошлым годом их размер сократился на 14%.

Убытки каталонского клуба составили 97 миллионов евро. На финансовые результаты повлияла пандемия коронавируса, которая привела к проведению матчей ла лиги и Лиги чемпионов без зрителей.

В прошлом сезоне каталонцы заняли второе место в ла лиге и дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (2:8).

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