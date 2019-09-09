У Юмтити ушиб ноги и гематома

У защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити диагностирован ушиб правой ноги. У него сильная гематома. Точные сроки восстановления футболиста не сообщаются, информирует официальный сайт каталонцев.

Француз получил травму во время тренировки в сборной. По этой причине Юмтити пропустил матч отборочного турнира Евро-2020 против Албании.

В этом сезоне Юмтити пока не провел за «Барселону» ни одного матча в ла лиге.

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