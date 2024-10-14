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Сегодня, 17:55

У Ямаля диагностировали растяжение подколенного сухожилия

Алина Савинова
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Ламин Ямаль.
Фото AFP

В «Барселоне» сообщили, что у полузащитника команды Ламина Ямаля выявлена серьезная травма.

Ранее 17-летний футболист покинул расположение сборной Испании. Он получил повреждение в матче 3-го тура Лиги наций с Данией (1:0). Ямаль ушел с поля в компенсированное время, хромая на левую ногу. Изначально в сборной заявили, что у полузащитника возникло лишь мышечное перенапряжение.

«Обследование, проведенное утром 14 октября, подтвердило, что у Ламина Ямала растяжение левого подколенного сухожилия. Он будет выведен из строя до полного выздоровления», — говорится в заявлении сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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