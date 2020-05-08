У всех футболистов «Реала» отрицательные тесты на коронавирус

Среди футболистов «Реала» не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщает журналист ESPN Родриго Фаез.

6 мая все игроки «Королевского клуба» сдали анализы на коронавирус в качестве обязательной меры смягчения карантина в Испании. Испанские СМИ сообщают, что «Реал» начнет тренировки на клубной базе в понедельник, 11 мая, соблюдая условия социального дистанцирования и эпидемиологические требования.

? Sin positivos en los primeros test del Real Madrid. En breve m?s info en @espn y @ESPNDeportes — Rodrigo G. F?ez ??? (@RodrigoFaez) May 8, 2020

Чемпионат Испании-2019/20 планируется возобновить 14 июня. «Барса» после 27 туров лидирует в таблице ла лиги, на 2 очка опережая «Реал».