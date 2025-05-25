У Вальверде из «Реала» выявили пояснично-крестцовый остеохондроз

«Реал» сообщил о травме центрального полузащитника Федерико Вальверде.

Уругвайский футболист прошел медицинское обследование, у него диагностировали пояснично-крестцовый остеохондроз.

В «Реале» надеются на то, что Вальверде сможет восстановиться до клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня.

В сезоне-2024/25 Вальверде в 58 матчах за «Реал» забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт 26-летнего игрока с клубом действует до 30 июня 2029 года.