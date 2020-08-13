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У Смолова украли в ночном клубе дорогие часы, когда он выступал за «Сельту»

03:45
Федор Смолов. Фото Instagram
Федор Смолов. Фото Instagram
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Российский нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Сельту», стал жертвой воров в Испании, утверждает ElCaso.

19 июля после игры с «Эспаньолом» россиянин с одноклубниками отправились на вечеринку в ночной клуб Барселоны в районе Пуэрто Олимпико. Там у футболиста пропали часы стоимостью около 300 тысяч евро. Смолов написал заявление в полицию.

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