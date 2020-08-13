У Смолова украли в ночном клубе дорогие часы, когда он выступал за «Сельту»

Российский нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Сельту», стал жертвой воров в Испании, утверждает ElCaso.

19 июля после игры с «Эспаньолом» россиянин с одноклубниками отправились на вечеринку в ночной клуб Барселоны в районе Пуэрто Олимпико. Там у футболиста пропали часы стоимостью около 300 тысяч евро. Смолов написал заявление в полицию.