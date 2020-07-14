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У Смолова — отек приводящей мышцы, он может пропустить два оставшихся матча «Сельты» в сезоне

13:16
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Пресс-служба «Сельты» выступила с заявлением по поводу состояния российского нападающего команды Федора Смолова.

— У Федора Смолова отек приводящей мышцы правой ноги, — сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Сельты». — По мере восстановления станет ясно, сможет ли он принять участие в последних двух играх этого сезона.

Смолов присоединился к «Сельте» на правах аренды из «Локомотива» зимой 2020 года. 30-летний форвард провел за команду 14 матчей и забил 2 гола.

После 36 туров чемпионата Испании-2019/20 «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице с 36 очками. Оставшиеся два матча первенства команда проведет против «Леванте» (16 июля) и «Эспаньола» (19 июля).

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