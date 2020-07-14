У Смолова — отек приводящей мышцы, он может пропустить два оставшихся матча «Сельты» в сезоне
Пресс-служба «Сельты» выступила с заявлением по поводу состояния российского нападающего команды Федора Смолова.
— У Федора Смолова отек приводящей мышцы правой ноги, — сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Сельты». — По мере восстановления станет ясно, сможет ли он принять участие в последних двух играх этого сезона.
Смолов присоединился к «Сельте» на правах аренды из «Локомотива» зимой 2020 года. 30-летний форвард провел за команду 14 матчей и забил 2 гола.
После 36 туров чемпионата Испании-2019/20 «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице с 36 очками. Оставшиеся два матча первенства команда проведет против «Леванте» (16 июля) и «Эспаньола» (19 июля).
PARTE M?DICO | @smolovfedor90 sufre un edema en el aductor de su pierna derecha. Su evoluci?n marcar? su disponibilidad en los dos ?ltimos encuentros. pic.twitter.com/bTvwvz0HkD— RC Celta ? #CandoHaiPaix?n (@RCCelta) July 14, 2020