У полузащитника «Барселоны» Торреса диагностирована травма камбаловидной мышцы

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес во вторник прошел обследование в связи с травмой, полученной в матче 18-го тура ла лиги против «Алетико» (1:2).

Игра команд состоялась 21 декабря. 24-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте и доиграл матч до конца, несмотря на повреждение.

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, в ходе обследования у Торреса было выявлено небольшое повреждение камбаловидной мышцы.

Сроки восстановления полузащитника не уточняются. Однако, по информации Mundo Deportivo, Торрес пропустит матч Кубка Испании против «Барбастро» 4 января, также под вопросом его участие в полуфинальной игре Суперкубка страны против «Атлетика» 8 января.

В этом сезоне Торрес сыграл 16 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забив пять голов и сделав две результативные передачи.