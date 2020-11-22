У Пике — повреждение передней крестообразной связки колена
Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил травму передней крестообразной связки в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:1).
«После обследования в воскресенье у Пике выявлено растяжение внутренней боковой связки правого колена третьей степени. Также, у игрока частичное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Срок его возвращения на поле зависит от того, как будет проходить восстановление от травмы», — говорится в заявлении «Барселоны».
LATEST NEWS??— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2020
Tests carried out this Sunday on @3gerardpique have shown that he has a grade 3 sprain in the internal lateral ligament and partial injury to the anterior cruciate ligament in his right knee. The evolution of the injury will condition his availability. pic.twitter.com/0Bf0EnXiZo
Также, пресс-служба каталонцев сообщила, что полузащитник Серхи Роберто заработал разрыв четырехглавой мышцы бедра и пропустит два месяца.
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