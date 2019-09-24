«У него очень высокий рейтинг в FIFA. Экс-президент «Реала» рассказал, как в 2004 году покупали Вудгейта

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, как в 2004 году нынешний президент мадридцев Флорентино Перес принял решение о покупке английского защитника Джонатана Вудгейта. Он провел за клуб всего 14 матчей.

-Я помню подписание Вудгейта, — цитирует Кальдерона beIN Sports. — Спортивный директор не согласился, но он сказал: «Вы ничего не знаете, Вудгейт очень молод и у него очень высокий рейтинг в команде моего сына в FIFA.

Он не заботится о тренерах, считает, что они недостаточно квалифицированы, за исключением Моуринью, который вернется через два месяца, если все пойдет хорошо.