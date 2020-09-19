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«У нас не было проблем. Желаю ему всего наилучшего». Зидан — об уходе Бэйла в «Тоттенхэм»

14:48
Гарет Бэйл и Зинедин Зидан. Фото Reuters
Гарет Бэйл и Зинедин Зидан. Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об уходе нападающего «сливочных» Гарета Бэйла в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца сезона-2020/21.

— Меня не волнуют разговоры о том, что Гарет уходит из-за меня, — приводит Marca слова Зидана. — Это неправда, все намного сложнее. У нас не было проблем друг с другом. Никто не сможет отнять у Бэйла то, чего он добился в «Реале». У нас не было проблем, просто так случилось. Желаю ему всего наилучшего.

Я не говорил с Гаретом по поводу его ухода. То, что он сделал, выступая за «Реал» — феноменально, даже не обсуждается. Он выиграл много трофеев и показал свой уровень. Для меня всегда важно, чего хочет игрок. Мы вместе добились многого. Да, Гарет не играл, как должен был, но тому есть несколько причин.

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