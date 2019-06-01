У Месси в WhatsApp есть чат с Неймаром и Суаресом

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал об отношениях с одноклубником Луисом Суаресом и форвардом "ПСЖ" Неймаром. Бразилец ушёл из каталонского клуба в 2017 году.

– Мы продолжаем разговаривать с Неймаром, у нас есть чат в WhatsApp, включая Луиса, - цитирует FOX Sports Месси. – В последние дни мы мало общаемся.

Суарес предпочел Кубок Америки и не сыграл в финале Кубка Испании. Он тянул с дискомфортом и болью, матч с "Ливерпулем" только ухудшил его положение, Луис не перенес никакой операции. Может быть, когда я это говорю, выглядит странно, потому что он мой друг, но такова реальность.

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