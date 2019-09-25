У Месси повреждение мышц бедра

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:1). Аргентинец получил травму бедра, сообщает официальный сайт каталонцев.

Точные сроки восстановления футболиста станут известны после более углубленного обследования. Напомним, что матч с «Вильярреалом» стал первым для аргентинца после того, как он восстановился после предыдущей травмы.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр