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У Месси повреждение мышц бедра

20:52
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:1). Аргентинец получил травму бедра, сообщает официальный сайт каталонцев.

Точные сроки восстановления футболиста станут известны после более углубленного обследования. Напомним, что матч с «Вильярреалом» стал первым для аргентинца после того, как он восстановился после предыдущей травмы.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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