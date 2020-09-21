«У меня никогда не было близких отношений с Месси и Суаресом». Ракитич — о лидерах «Барселоны»
08:30
Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о своих взаимоотношениях с лидерами каталонского клуба.
— У меня никогда не было близких отношений с Месси и Суаресом, — приводит слова Ракитича El Desmarque. — Они были моими товарищами по команде в течение шести лет и являются очень важными игроками. Я всегда хорошо ладил с ними и испытываю огромное уважение к ним.
Хорват перед стартом нового сезона покинул каталонцев и перешел в «Севилью». Клуб заплатила за Ракитича 1,5 миллиона евро, но с учетом бонусов сумма может увеличиться еще на девять миллионов евро. Контракт хавбека рассчитан до 2024 года.
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